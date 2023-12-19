Путин ввел обязательный урок труда в школах

С 1 сентября 2024 года в школах в обязательном порядке появятся уроки труда. Закон с такой нормой подписал президент России Владимир Путин.

Положение о труде стало частью закона на другую тему - о запрете мобильных телефонах на уроках.

Введение обязательного урока труда в начальных и средних классах предполагается с 1 сентября 2024 года. Авторами изменений выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

"Трудовое воспитание - неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо", - подчеркнул спикер.

В ходе рассмотрения инициативы он выражал уверенность, что детей надо готовить к взрослой жизни. "Учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже. Учить держать молоток, либо пускай это будут какие-то новые технологии, потому что в жизни они пригодятся, - заявил спикер. - Надо думать о нашей второй половине, о женах. А какой мужчина, если у него нет навыков к труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни?"

Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат фракции "Единая Россия" Александр Мажуга сообщил, что возвращение предмета "труд" в школьную программу потребует и пересмотра школьных программ, и дополнительную подготовку учителей, и оснащение классов.

"Мы это понимаем и будем работать над этим. Но именно этот предмет в школе делает нас трудолюбивыми, хозяйственными, усердными и сконцентрированными. Не говоря о том, что единство обучения и воспитания - фундаментальная основа педагогики", - отметил представитель "Единой России".