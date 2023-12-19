Путин: российские войска владеют инициативой в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции. Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Министерства обороны России.

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой», — отметил Путин.

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По словам главы государства, по сути российская армия делает то, что «считает нужным, то, что хочет, там, где нужно».

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