Путин: российские войска владеют инициативой в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции. Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Министерства обороны России .

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой», — отметил Путин.

По словам главы государства, по сути российская армия делает то, что «считает нужным, то, что хочет, там, где нужно».