Путин подписал закон об ограничении использования смартфонов на уроках

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об ограничении использования смартфонов на уроках
© РИА Новости

Он вносит изменения в закон об образовании и устанавливает, что учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий. Исключения из этого правила будут составлять ситуации, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью школьников и учителей и другие экстренные случаи.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

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