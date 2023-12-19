Посла Хелантеря вызвали в МИД РФ после заключения соглашения Финляндии и США

Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в российский МИД после заключения соглашения об оборонном сотрудничестве между Вашингтоном и Хельсинки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства. Послу было заявлено, что Москва не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на границе, что угрожает безопасности России, рассказала дипломат. Кроме того, главе дипмиссии Финляндии заявили, что РФ предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Хельсинки и ее союзников по НАТО, подчеркнула она. Захарова добавила, что ответственность за превращение зоны добрососедства в зону возможной конфронтации полностью лежит на финских властях. 18 декабря США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.