Политолог объяснил, почему Украина не станет членом Евросоюза

"Сейчас же с учетом военных действий и разрушений эта сумма увеличится до триллиона долларов и выше. Промышленность Украины нужно очень долго восстанавливать, а помимо этого - переоснащать. Поэтому полноправным членом ЕС Украине точно не быть, потому что она станет только обузой для альянса. Евросоюзу сейчас не до новых членов", - считает эксперт.