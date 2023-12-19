Песков высказался о намерении Запада добиться "проигрыша Путина на Украине"

Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Лондон и Париж будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется до проигрыша российской армии. RT на русском

«Наверное мои коллеги из МИД будут это комментировать. Это продолжение хорошо известной позиции. Эта позиция будет приводить к истощению ресурсов и вовлеченности этих стран в украинский конфликт. Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий», — заявил Песков. Газета.Ru