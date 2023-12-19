Песков: дипломаты проделали большую работу по спасению россиян из сектора Газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил работу дипломатов и спасателей, которые вывозили российских граждан из сектора Газа. По его словам, проделана огромная работа. "Это были титанические условия. Слаженный механизм работы, осуществление контактов со всеми сторонами, достижение договоренностей и обеспечение логистических цепочек дали очень хороший результат. Работа выполнена хорошая и нужная", — заявил Песков. Сегодня из Каира вернулся последний самолет с россиянами из сектора Газа. Накануне в МЧС заявили, что завершают работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа. По словам министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова, более тысячи человек, в том числе 470 детей, удалось доставить в Россию с 3 ноября. При этом врач из Палестины Исмаил Башир, которого эвакуировали из анклава в числе граждан РФ, заявил, что некоторые граждане России по неизвестным причинам не покинули сектор Газа. Он назвал обстановку в Газе тяжелой. По его словам, бомбардировки продолжаются, а укрыться там негде.