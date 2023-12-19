В Республике Алтай приняли закон об эвтаназии бродячих собак

Парламент Республики Алтай после бурного обсуждения принял закон, допускающий эвтаназию бродячих собак - если в течение 10 дней после отлова они не были востребованы владельцами. Соответствующие изменения внесены в республиканские законы, определяющие полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере ветеринарии.

Решение идет вразрез с гуманной позицией по отношению к животным, закрепленной на федеральном уровне: в России вообще-то предполагается, что бродячих собак необходимо отловить, стерилизовать, вакцинировать, чипировать и затем - отпустить на волю. Об этом говорит 498-й федеральный закон. Как же можно в такой ситуации узаконить убийства собак в одном регионе? Оказывается, можно. В Эл Курултае на федеральное законодательство не покушались. Поменяли только свои, республиканские законы, и у прокуратуры региона не нашлось никаких возражений.

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"За" новацию проголосовало подавляющее большинство: 30 из 36 присутствующих на сессии депутатов. "Люди нас поддержат!" - уверяли парламентарии. Аргумент первый: стаи безнадзорных собак нападают на людей, в том числе на детей, в 2023 году в республике пострадали от укусов 447 человек. "Собака гавкнет, и то можно инвалидом от страха сделаться", - заявил один из парламентариев.

Аргумент второй - чабаны чуть ли не слезно просят обезопасить от нападений домашний скот, за год собаки передавили около 300 животных.

Наконец, третий - финансовый. В республике удалось построить только один приют для содержания бездомных животных, он находится в Горно-Алтайске. Везти туда для чипирования животных за сто километров никто не будет, и на это нет средств. Нужно еще как минимум четыре приюта - на их строительство тоже деньги не предусмотрены. Наконец, как сообщил Айдар Тодошев, председатель комитета ветеринарии с госветинспекцией Республики Алтай, на содержание одного животного в день необходимо потратить 238 рублей. Если умножить эту сумму на 800 голов (по 200 в каждом приюте), то в год получится около 20 миллионов рублей! А сейчас республика выделяет на эту сферу всего восемь миллионов в год, и разницу взять неоткуда. Как результат, собаки бегают по селам и периодически кого-то кусают, а муниципалитеты вынуждены платить покусанным штрафы. "Мы избавим муниципалитеты от этих штрафов", - сказал Айдар Тодошев.

Теперь в Республике Алтай вместо приютов будут организованы пункты временного содержания собак. Туда будут привозить отловленных подрядчиком животных, и в течение десяти дней собак можно оттуда забрать. Тех же, кого не заберут, ждет умерщвление - даже если они не агрессивны и ни разу никого не пытались укусить. Трупы утилизируют, это прописано в поправках.

- Получается, одна собака попала в приют, и с ней все хорошо, а вторая - в пункт временного содержания, и ее ждет казнь? - уточнил депутат Виктор Ромашкин.

Получается так, ответили ему, зато хозяева животных с принятием этого закона будут более ответственными, не отпуская собак гулять без присмотра. С этим и согласилось большинство депутатов, отринув претензии. Возражать пытались зоозащитники и кое-кого из коллег по корпусу - в частности, пытаясь напомнить об имидже республики, которая как "зеленый" регион не должна бы принимать "законы об убийстве животных".

- Никто не задумывался над тем, как это решение будет влиять на наших детей? Я помню, как мои дети стремились спасти каждую собачонку! А мы сейчас такое принимаем? Нам надо подумать о моральных последствиях этого шага! - пыталась воззвать к милосердию депутат Мария Демина. Однако другие соображения, очевидно, оказались сильнее морали.

Республика Алтай стала вторым российским регионом, выбравшим умерщвление как решение проблемы безнадзорных животных. Первый закон об этом приняли в Бурятии.

Комментарий

Владимир Бурматов, депутат Государственной думы:

- Полномочия регионов никак не предполагают массовое истребление животных, это по-прежнему в российском законодательстве уголовное преступление. В федеральном законе четко сказано, что обращение с бездомными животными осуществляется на принципах гуманности, оно не должно предполагать методов, которые связаны с жестоким обращением. Да, регионы имеют широкие права: могут вводить регистрацию животных, заниматься стерилизацией, проводить мониторинг популяции, запрещать самовыгул, штрафовать за него - то есть наделены самыми широкими полномочиями. Но в федеральном законе ничего не сказано про открытие сафари на бездомных животных.