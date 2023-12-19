В Кремле ответили на вопрос о формате новогоднего обращения Путина

Кремль никогда не анонсирует формат новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам, и в этом году так же не планирует это делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

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"Мы никогда не анонсируем это, не будем анонсировать и в этом году", - сказал Песков.

В своем прошлом новогоднем обращении Путин назвал 2022 год годом поворотных событий и отметил, что народ прошел его с мужеством и достоинством. Он отдельно поздравил весь личный состав Вооруженных сил с праздником и поблагодарил за службу.

По его словам, 2022 год отличился тем, что многое расставил по местам, отделив мужество и героизм от предательства и малодушия, "показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству".