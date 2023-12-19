Путин ввел уголовную ответственность за повторный пронос телефона в тюрьму

Этот закон вносит изменения в Уголовный кодекс России. Теперь за такое нарушение вводится уголовная ответственность со штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (либо в размере заработной платы или другого дохода заключённого за период от одного года до двух лет).