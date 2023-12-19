В Совфеде предрекли еще один военный конфликт с участием США

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что конфликт на Ближнем Востоке стал триггером для эскалации в Красном море. В своем Telegram-канале он выразил точку зрения, что на подходе еще один военный конфликт с участием США.

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"Идет цепная реакция - один военный кризис порождает другой. Из-за этого рушится стабильность во все новых и новых регионах мира. Кризис на Ближнем Востоке стал триггером для нового кризиса - в Красном море", — написал Пушков.

Он привел заявление министра обороны Йемена, который сообщил, что у страны есть все необходимые средства, чтобы затопить западные корабли. Такое развитие событий означает, "что на подходе еще один военный конфликт", - считает сенатор.

Причем во всех кризисах ключевую роль играют Соединенные Штаты, отметил парламентарий.

Ранее официальный представитель группировки "Ансар Алла" Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara, которые якобы связаны с Израилем.