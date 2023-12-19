Путин направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае

"Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай", – говорится в сообщении. Москва24

Путин отметил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате стихийного бедствия, и надеются, что пострадавшие скоро поправятся. Газета.Ru