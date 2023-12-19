Путин направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину из-за последствий землетрясения в Китайской Народной Республике (КНР). RT на русском
"Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай", – говорится в сообщении. Москва24
Путин отметил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате стихийного бедствия, и надеются, что пострадавшие скоро поправятся. Газета.Ru
Ранее сообщалось, что на северо-западе Китая в провинции Ганьсу погибли 68 человек в ходе землетрясения магнитудой 6,2 балла. Еще 96 получили ранения разной степени тяжести. Вечерняя Москва