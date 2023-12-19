Володин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи с соболезнованиями в связи с жертвами землетрясения в Китае. Об этом сообщается на сайте Думы.