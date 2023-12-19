В Госдуме заявили, что почти 19 тысяч санкций введено в отношении России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что почти 19 тысяч санкций введено в отношении России.

"После утверждения Евросоюзом 12-го санкционного пакета против России введено 18 772 незаконные ограничительные меры", - написал он.

Страны Европы, действуя под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам, считает Володин.

По его словам, в настоящее время прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода, что означает первую со времен пандемии коронавируса рецессию.

Он добавил, что по итогам года рост ВВП РФ прогнозируется на уровне 3,5%.