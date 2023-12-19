В Госдуме предложили ввести единый стандарт сладких новогодних подарков

В Госдуме предложили ввести единый стандарт сладких подарков на Новый год. С такими обращениями в Роспотребнадзор и Минтруд обратился первый замруководителя фракции « Справедливая Россия - За Правду» Дмитрий Гусев , передает РИА Новости.

Парламентарий указал, что комплектуются сладкие новогодние подарки детям обычно произвольно, а их состав определяется организационным комитетом. Помимо прочего Гусев отметил, что, как правило, оплачивают подарки родители. Но многим, особенно многодетным, такие траты не по карману. Поэтому депутат предложил обеспечить сладкими подарками всех детей за счёт бюджета.