Небензя: США и Западу не удастся заретушировать свои нарушения СВПД

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что США и западным участникам Соглашения по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) не удастся заретушировать собственное нарушение плана. Его слова передает РИА Новости. "Именно на этих странах лежит ключевая ответственность за срыв выполнения ядерной сделки. И именно они должны привести свою политику в соответствие с ее буквой и духом", - сказал дипломат. До этого министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил об устаревании так называемой "иранской сделки" или (СВПД). 30 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал международное сообщество вернуться к диалогу с Ираном и учесть его ядерные амбиции. Соглашение по иранской ядерной программе — политическое соглашение между Ираном и группой 5+1, которая состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — и Германии. Переговоры по сделке длились с 2005 по 2015 год, а уже в 2018 году США вышли из соглашения. СВПД предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ряд шагов, гарантирующих исключительно мирный характер иранской ядерной программы.