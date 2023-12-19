Небензя ответил Западу на обвинения в нарушении Россией резолюции об СВПД

Никаких поставок между Россией и Ираном, нарушающих положения резолюции о создании СВПД, никогда не было и быть не могло. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН, передает РИА Новости.

Представители США и Европы в Совете Безопасности ООН регулярно обвиняют Россию и Иран в том, что Тегеран отправлял в помощь Москве беспилотные летательные аппараты, которые затем российские военнослужащие использовали на Украине.

«Факт остается фактом. Никаких убедительных аргументов в подтверждение измышлений о нарушениях ракетных положений приложения Б представлено так и не было», — указал Небензя.

Он добавил, что все мнимые доказательства, которые распространяются в СБ ООН, сводились к «умозрительным суждениям, подозрениям и пониманиям».

Постоянный представитель РФ при ООН добавил, что никаких поставок в обход требований резолюции 2231 не было. Внушающих доверия доказательств обратного представители Запада предоставить не могут, подчеркнул он.