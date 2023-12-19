Небензя ответил Западу на обвинения в нарушении Россией резолюции об СВПД
Никаких поставок между Россией и Ираном, нарушающих положения резолюции о создании СВПД, никогда не было и быть не могло. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН, передает РИА Новости.
Представители США и Европы в Совете Безопасности ООН регулярно обвиняют Россию и Иран в том, что Тегеран отправлял в помощь Москве беспилотные летательные аппараты, которые затем российские военнослужащие использовали на Украине.
«Факт остается фактом. Никаких убедительных аргументов в подтверждение измышлений о нарушениях ракетных положений приложения Б представлено так и не было», — указал Небензя.
Он добавил, что все мнимые доказательства, которые распространяются в СБ ООН, сводились к «умозрительным суждениям, подозрениям и пониманиям».
Постоянный представитель РФ при ООН добавил, что никаких поставок в обход требований резолюции 2231 не было. Внушающих доверия доказательств обратного представители Запада предоставить не могут, подчеркнул он.
В то же время Василий Небензя заявил, что США и западным участникам СВПД не удастся скрыть свои нарушения плана, так как ответственность за срыв выполнения ядерной сделки лежит именно на них. Он считает, что именно они в таком случае и должны «привести свою политику в соответствие с ее буквой и духом».