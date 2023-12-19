Российское постпредство оценило новый пакет санкций ЕС

Очередные антироссийские рестрикции нужны бюрократам из Евросоюза, которые «выполняют план по санкциям». Об этом РФ при ЕС.

Российское постпредство оценило новый пакет санкций ЕС
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«Уверены, что данный "пакет" запомнится странам-членам ЕС тем, что он, как ни парадоксально это может звучать, подавляющему большинству из них был совершенно не нужен. Ни их национальным экономикам, ни населению», — указали в дипмиссии.

Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций вечером 18 декабря. «В 12-м пакете мы предлагаем внушительный список новых лиц, попавших под санкции, и экономические меры, которые еще больше ослабят военную машину России», — заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он также назвал новый пакет санкций четким посланием, смысл которого кроется в том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине.

В новый персональный список ЕС попали 86 организаций и 61 физлицо. Также среди мер — запрет ввоз российских алмазов на территорию Евросоюза.

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