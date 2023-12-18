На Украине допустили мобилизацию женщин

На Украине может потребоваться мобилизация женщин, заявила депутат Верховной Рады от партии «Голос» Инна Совсун. Ее цитирует УНИАН.

По словам парламентария, если такой шаг понадобится для повышения обороноспособности страны, то на него надо пойти. При этом депутат признала, что это будет непопулярное решение.

«Должно быть заявление — друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — заявила Совсун.