Постпредство прокомментировало санкции против России
Постпредство России при Евросоюзе (ЕС) считает, что новые санкции в отношении РФ нужны бюрократам, а не странам-членам союза. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом постпредство прокомментировало утверждённый ранее 12-й пакет антироссийских санкций. По мнению российского органа, бюрократы из Евросоюза вводят новые ограничений из-за «плана по санкциям», который им необходимо выполнить.
«Уверены, что данный "пакет" запомнится странам-членам ЕС тем, что он, как ни парадоксально это может звучать, подавляющему большинству из них был совершенно не нужен. Ни их национальным экономикам, ни населению. Очередные рестрикции нужны были, прежде всего, есовской бюрократии. Своего рода, даешь план по санкциям», — заявили в дипломатической миссии.
Там также добавили, что страны Евросоюза «даже не пытаются» объяснить смысл нового пакета антироссийских санкций.
«Российская экономика не "порвана в клочья", попытки изолировать нас на международной арене, включая брюссельскую площадку, с треском провалились, цель "нанести стратегическое поражение" не достигнута, да и не могла быть достигнута априори. Все это изначально было очевидно многим, но только не обитателям евроквартала», — добавили в постпредстве.
Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.