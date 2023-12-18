Постпредство РФ прокомментировало 12-й пакет санкций ЕС против России

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Очередной пакет санкций Евросоюза против России большинству стран сообщества не был нужен, ограничительные меры лишь подорвали основу экономики европейских стран. Об этом сообщили журналистам в постпредстве России при ЕС, комментируя 12-й пакет санкций против РФ.

"Конец декабря - время подводить итоги работы за год. Принятый 12-й санкционный пакет - говорящий за себя результат политики ЕС на российском (точнее, антироссийском) направлении в уходящем году. Уверены, что данный пакет запомнится странам - членам ЕС тем, что он, как ни парадоксально это может звучать, подавляющему большинству из них был совершенно не нужен. Ни их национальным экономикам, ни населению. Очередные рестрикции нужны были прежде всего еэсовской бюрократии", - заявили в постпредстве. Там добавили, что именно в результате 12 пакетов антироссийских санкций оказались "подорваны основы экономики стран - членов ЕС и благосостояния их населения".

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Дипломаты подчеркнули, что санкционное давление на Россию - это ответ тем, кто задается вполне резонным вопросом о том, что представляет из себя продвигаемый Евросоюзом "порядок, основанный на правилах". "Его составляющие - экстерриториальные нелегитимные рестрикции, политический шантаж, неоколониальные подходы, навязывание третьим странам отношений по принципу "кто не с нами, тот против нас". Сегодня в Брюсселе уже никто не утруждает себя тем, чтобы кому бы то ни было разъяснить, в чем смысл санкций", - отметили в постпредстве.

"Российская экономика не "порвана в клочья", попытки изолировать нас на международной арене, включая брюссельскую площадку, с треском провалились, цель "нанести стратегическое поражение" не достигнута, да она и не могла быть достигнута априори. Все это изначально было очевидно многим, но только не обитателям Евроквартала, - заявили в постпредстве. - Остается заранее предупредить тех политиков, кто может оказаться недоволен результатами планируемых на 2024 год европейских или национальных выборов: в этом надо будет винить самих себя, а не некую "российскую дезинформацию" или "вмешательство Москвы в демократические избирательные процессы".