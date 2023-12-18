Володин провел встречу с главами делегаций, прибывших на ПА ОДКБ

Они обсудили подготовку к предстоящему заседанию Ассамблеи, которое пройдет в Москве.

Во вторник, 19 декабря, состоится совместное заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности и XVI пленарное заседание ПА ОДКБ. В повестке работы - вопросы гармонизации законодательств государств - членов ОДКБ, подготовка модельных законов по противодействию вызовам и угрозам безопасности в зоне ответственности организации.