ЕС решил оставлять в силе санкции против россиян посмертно

Евросовет принял решение оставлять в силе ограничительные меры против россиян даже в случае их смерти, с тем, чтобы не допустить финансирования спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление организации.

По данным агентства, такая мера была принята впервые. Ранее сроки действия санкций не оговаривались, особые условия такого характера не вносились.

Документ определяет условия, по которым Евросовет может сохранить имя умершего человека в черном списке.

В частности, эта мера может быть принята в том случае, если чиновники заметят риски того, что активы покойного могут быть использованы для финансирования спецоперации.