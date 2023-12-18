В ЦИК считают, что уровень дискредитации на президентских выборах будет огромным

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) прогнозирует, что уровень дискредитации на президентских выборах будет огромным. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью Павлу Зарубину на «России-1».

18 декабря сообщалось, что Владимир Путин подал документы в Центризбирком России для участия в президентских выборах в 2024 году. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Согласно закону о выборах президента РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. Собрание этой группы прошло 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина.