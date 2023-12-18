Путин назвал уникальным атомный ледокольный флот России

Российский атомный ледокольный флот является уникальным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Российский лидер отметил, что «ни у кого в мире нет таких судов». По его словам, Россия единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот, передает ТАСС. Глава государства добавил, что у России большие планы по развитию атомного ледокольного флота.

Путин указал, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути.

«Он вообще будет колоть лед, который трудно себе представить, без ограничений, 6-7 метров в высоту», – уточнил он.

В рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября 2023 года состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям. Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.