Евросоюз разрешил ввозить автомобили из РФ европейским гражданам

Гражданам Евросоюза, которые проживают на территории России, государства-члены ЕС смогут разрешить ввоз автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета Евросоюза. Такое решение Совет ЕС озвучил в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Европейским гражданам позволят ввозить в ЕС автомобили при условии, что они не предназначены для продажи и используются только в личных целях. Кроме того, ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования для путешественников из РФ, в том числе предметов гигиены и одежды. Речь идет об одежде на путешественниках или в составе их багажа, уточняется в документе. Ограничения в рамках 12-го пакета санкций, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия, говорится в заявлении. Принятые меры также направлены на то, чтобы затруднить обход антироссийских санкций.