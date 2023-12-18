ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. В заявлении говорится, что новые ограничения, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия. Принятые меры также направлены на то, чтобы затруднить обход антироссийских санкций. С 1 января ЕС ограничит импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. А с 1 марта будут введены поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Новый пакет санкций также предусматривает ограничения на импорт из РФ изделий из алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы. А еще вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом. Кроме того, Евросоюз обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию. 12-й пакет антироссийских санкций вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.