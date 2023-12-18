Лавров: советские политики сами создали условия для распада СССР
Определённую роль в распаде СССР сыграл Запад, однако почву для этого деструктивного процесса подготовили бывшие российские политики. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
В интервью программе «Большая игра» на Первом канале Лавров отметил, что существует мнение, согласно которому большую лепту в процесс распада СССР внесли сами советские политики. Глава МИД выразил согласие с этим утверждением.
«Никогда Запад идею сдерживания России не отменял, никогда Запад не отказывался даже от того, чтобы Россию сделать чуть-чуть поменьше. И с распадом Советского Союза эта цель была достигнута», — цитирует Лаврова ТАСС.
Помимо этого, Лавров в ходе интервью заявил, что Запад по-прежнему задаётся целью «добить Россию».