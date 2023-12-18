Лавров заявил о попытках России добиться расследования по Буче

Россия ждала начала расследования после событий в Буче, но ничего не было сделано. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. По его словам, западные журналисты не смеют запросить у своих правительств список погибших.