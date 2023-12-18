Лавров заявил о попытках России добиться расследования по Буче
Россия ждала начала расследования после событий в Буче, но ничего не было сделано. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. По его словам, западные журналисты не смеют запросить у своих правительств список погибших.
Мы ждали расследования, потому что такое преступление без расследования не могло обойтись. Мы запросили [расследование], соответственно, у тех, кто помогал украинцам обнаружить эти тела. Ничего нам никто не говорил, — сказал он.
Он напомнил, что в сентябре 2022 года призывал на заседании Совета Безопасности ООН к авторитету генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, для того, чтобы получить имена тех, чьи тела были показаны в Буче. Однако ничего не последовало, добавил он.