Вашингтон и Лондон должны понимать, что есть грани, которые нельзя переходить в отношениях с Москвой, если они хотят "отсидеться за океаном". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.