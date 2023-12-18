Лавров: МВФ и Всемирный банк действуют в интересах Украины в ущерб всем остальным

Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) отдают приоритет Украине, нанося ущерб остальным государствам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. " Всемирный банк и Международный валютный фонд работает с абсолютным приоритетом, уделяемым Украине, в ущерб всем остальным", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. По словам министра, украинские власти имеют преференции, о которых и мечтать не могли "никакие другие члены бреттон-вудских институтов". Лавров обратил также внимание, что американцы и европейцы уже начинают понимать, что от продолжающейся помощи Украине они не получают "ничего позитивного". Напротив, они начинают испытывать негативное влияние "украинизации всей повестки", которую Запад лоббирует на международной арене.