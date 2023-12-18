Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает правдоподобной версию об участии спецслужб западных стран в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Газета.Ru

По его словам, недавно в одном из западных изданий появилась информация о том, что "Северные потоки" были подорваны, скорее всего, с участием группы спецназа одной из западных спецслужб с использованием аппарата, который позволяет погружаться на 250 м. ТАСС