Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает правдоподобной версию об участии спецслужб западных стран в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Газета.Ru
По его словам, недавно в одном из западных изданий появилась информация о том, что "Северные потоки" были подорваны, скорее всего, с участием группы спецназа одной из западных спецслужб с использованием аппарата, который позволяет погружаться на 250 м. ТАСС
"Не знаю, насколько это будет окончательным выводом, если судебный процесс все-таки завершится когда-то, но это звучит гораздо более правдоподобно, чем на какой-то прогулочной яхте «Андромеда» шесть человек с пятью бутылками вина выехали, спрыгнули и совершили этот террористический акт", — сказал Лавров. News.ru