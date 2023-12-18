Лавров назвал наиболее вероятную версию подрыва "Северных потоков"

Версия об участии спецслужб западных стран в подрыве российских газопроводов звучит правдоподобно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров программе «Большая игра» на Первом канале. По его словам, данная информация появилась недавно в одном из западных изданий. Там сообщалось, что группа спецназа подорвала «Северные потоки» при помощи аппарата, способного погружаться на 250 метров.

Не знаю, насколько это будет окончательным выводом, если судебный процесс все-таки завершится когда-то, но это звучит гораздо более правдоподобно, чем на какой-то прогулочной яхте «Андромеда» шесть человек с пятью бутылками вина выехали, спрыгнули и совершили этот террористический акт, — сказал Лавров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Дания ответила отказом в предоставлении России правовой помощи в расследовании терактов на «Северных потоках». По словам дипломата, это лишь подтвердило курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта. Тем не менее, добавила она, ответ королевства был ожидаем. Копенгаген, как и раньше, сослался на абсурдное утверждение о том, что исполнение российского запроса якобы может поставить под угрозу безопасность Дании.