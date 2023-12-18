Лавров указал на несуверенность Украины на примере Буданова

"Буданов, по-моему, совсем не скрывая, <...> откровенно признал, что он работает с руководством американских сил специальных операций. Была информация о том, что при Вооруженных силах Украины (ВСУ - прим. ТАСС) созданы специальные подразделения - номер пять и номер шесть, по-моему, для тесной координации с ЦРУ и с MI-6 - британской внешней разведкой. Все это, безусловно, показывает, что Украина - несуверенная страна, что ею манипулируют, ее используют".