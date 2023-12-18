Володин призвал усилить контроль за расходами бюджета Союзного государства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Парламентарии России и Белоруссии должны усилить контроль за расходами бюджета Союзного государства и исполнением заложенных в него программ. Об этом заявил председатель Парламентского собрания (ПС) Союзного государства, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения бюджета на 2024 год на сессии собрания.

"Наша с вами задача - в законодательном обеспечении решений, который принимаются на уровне глав государств. Наша с вами задача - как можно более эффективно построить работу через парламентский контроль", - отметил Володин.

Видео дня

Он также обратил внимание коллег на то, что по нескольким направлениям бюджета программы не реализуются и "переходят из года в год". Володин предложил парламентариям вернуться к этому вопросу в следующем году и обсудить эти вопросы с руководителями ведомств, которые отвечают за реализацию программ.

"Мы с вами еще далеки от того, чтобы сказать, [что] все возможности Союзного государства реализованы. Нет, мы в начале пути. Поэтому давайте ответственнее относиться: приглашать при принятии бюджета на следующий год и рассмотрении корректировок в бюджет уходящий тех, кто допустил неэффективное расходование бюджетного рубля, тех, кто просто взял и спустя рукава реализует программы Союзного государства", - подчеркнул Володин.

В ходе заседания парламентарии также поддержали несколько регламентных изменений, направленных на повышение эффективности работы ПС и его комиссий. "Нам надо свои структурные подразделения сформировать таким образом, чтобы они соответствовали уровню развития Союзного государства сегодняшнего дня", - отметил Володин. Так, по его словам, количество комиссий ПС будет увеличено, они будут работать по конкретным направлениям. "Надо отдать должное нашим главам государств, они делают все для того, чтобы отношения развивались и мы с вами переходили на новые формы сотрудничества. Со своей стороны мы должны сделать все для законодательного обеспечения принятых решений на уровне глав государств", - добавил Володин.