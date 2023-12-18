Бразилия захотела увидеть Путина на саммите G20

Бразилия хочет, чтобы президент России Владимир Путин приехал на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро во второй половине 2024 года. О желании бразильской стороны увидеть российского лидера на мероприятии заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим, сообщает UOL.
Он отметил, что Бразилия, будучи председателем организации в 2024 году, примет всех лидеров на саммите, однако Международный уголовный суд (МУС) выдал международный ордер на «арест» Путина.
Аморим подчеркнул, что игнорировать Россию невозможно, поэтому необходимо найти решение сложившейся ситуации.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент России будет приглашен на саммит G20 в следующем году, но ему придется столкнуться с последствиями международного ордера, потому что Бразилия привержена Римскому статуту МУС.