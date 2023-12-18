Бразилия захотела увидеть Путина на саммите G20

Бразилия хочет, чтобы президент России Владимир Путин приехал на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро во второй половине 2024 года. О желании бразильской стороны увидеть российского лидера на мероприятии заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим, сообщает UOL.

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Он отметил, что Бразилия, будучи председателем организации в 2024 году, примет всех лидеров на саммите, однако Международный уголовный суд (МУС) выдал международный ордер на «арест» Путина.

Аморим подчеркнул, что игнорировать Россию невозможно, поэтому необходимо найти решение сложившейся ситуации.