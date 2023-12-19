МВД возбудило дело из-за угроз в адрес семьи погибшего бойца ВС РФ Рудакова
По факту угроз, поступающих в адрес семьи погибшего бойца из Батайска Романа Рудакова, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД России.
Дело возбуждено по статье 119-й УК РФ - "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"
"В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию злоумышленников, причастных к совершению противоправных действий", - говорится в сообщении МВД.
Ранее стало известно, что семье Романа Рудакова, оставившего послание на стене дома в Марьинке, поступают угрозы. Звонки и письма идут в том числе с украинских номеров.
Семья была вынуждена поменять номера телефонов и обратиться в полицию с просьбой защитить их от угроз.
Роман Рудаков перестал выходить на связь с семьей в июле. Послание бойца, в котором он просил позаботиться о своей семье, было найдено во время освобождения Марьинки.
По предварительным данным, российская штурмовая группа погибла, попав в засаду.