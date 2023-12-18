Лавров: Запад не намерен помогать глобальному Югу и Востоку
Западные страны лгут, когда обещают принимать участие в развитии глобального Юга и Востока, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
По словам главы российской дипломатии, заявления Запада о готовности помогать глобальному Югу и Востоку являются "болтовней чистой воды ложью".
Лавров указал, что это видно в том числе на примере того, как обещали и "что на самом деле было поставлено на Украину".
Министр подчеркнул, что средства, которые Запад, в частности, обещает африканским странам и всему развивающемуся миру для борьбы с климатическими изменениями, в десятки раз меньше того, что направляется на Украину. При этом Лавров выразил мнение, что деньги на поддержку Киева у Запада заканчиваются.