Лавров: Запад не намерен помогать глобальному Югу и Востоку

Западные страны лгут, когда обещают принимать участие в развитии глобального Юга и Востока, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

По словам главы российской дипломатии, заявления Запада о готовности помогать глобальному Югу и Востоку являются "болтовней чистой воды ложью".

Лавров указал, что это видно в том числе на примере того, как обещали и "что на самом деле было поставлено на Украину".