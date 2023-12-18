Лавров оценил заявления Запада об интересе в развитии Юга и Востока

"Если посмотреть и сравнить то, что было обещано и на самом деле поставлено, а это малая доля, с тем, что было поставлено физически реально на Украину, то, конечно, никакие заклинания Запада о том, что они хотят быть частью международного сообщества, хотят, чтобы глобальный Юг, глобальный Восток активно развивались, вписывались во все эти схемы, которые помогут спасти человечество, - все это болтовня и чистой воды ложь", - отметил глава МИД РФ.