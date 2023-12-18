В Кремле поприветствовали победу партии Вучича на выборах в Сербии

Россия приветствует успех партии президента Александра Вучича на выборах в Сербии. Победу партии сербского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле отреагировали на победу партии Вучича на выборах в Сербии
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«Мы действительно очень внимательно за этим следим, это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича, и мы надеемся, что это будет способствовать дальнейшему развитию республики», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва рассчитывает на продолжение траектории дальнейшего укрепления отношений с Белградом после выборов.

Ранее сербская избирательная комиссия сообщила, что коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) получила 47,36 процента голосов на парламентских выборах.

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