В Кремле отреагировали на победу партии Вучича на выборах в Сербии

«Мы действительно очень внимательно за этим следим, это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича, и мы надеемся, что это будет способствовать дальнейшему развитию республики», — сказал он.