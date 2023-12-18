Цеков считает, что лишение Венгрии права голоса подтвердит распад ЕС

В случае, если Венгрию лишат права голоса ради помощи Украине, это будет свидетельствовать о том, что Евросоюз продолжает деградировать и распадаться. Таким мнением с NEWS.ru поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Цеков: лишение Венгрии права голоса подтвердит распад ЕС
© пресс-служба Совета Федерации

Как сообщила газета Financial Times, в ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, при этом не все члены объединения поддерживают идею. Некоторые считают, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан может изменить свое мнение по вопросу помощи Украине после демонстрации «настоящей цены» изоляции Будапешта внутри ЕС.

По мнению Цекова, Евросоюз не имеет «никаких перспектив в отдаленном будущем», поскольку первый шаг к распаду был сделан уже после вступления Великобритании в объединение.

«Если они лишат Венгрию права голоса, это будет являться подтверждением, что Евросоюз продолжает деградировать и распадаться», — сказал сенатор.

Он назвал возможное лишение Венгрии права голова «вторым симптомом», за которым последуют еще «третий и четвертый», что решит судьбу сообщества.

Как писала «Парламентская газета», 14 декабря страны Европейского союза приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии. Также принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Орбан, выступавший против начала переговоров с Украиной, заявил, что он не участвовал в решении начать с Украиной переговоры о членстве в ЕС. Позднее стало известно, что на время голосования Шольц попросил его удалиться из зала заседаний пить кофе.

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