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Как сообщила газета Financial Times, в ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, при этом не все члены объединения поддерживают идею. Некоторые считают, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан может изменить свое мнение по вопросу помощи Украине после демонстрации «настоящей цены» изоляции Будапешта внутри ЕС.

По мнению Цекова, Евросоюз не имеет «никаких перспектив в отдаленном будущем», поскольку первый шаг к распаду был сделан уже после вступления Великобритании в объединение.

«Если они лишат Венгрию права голоса, это будет являться подтверждением, что Евросоюз продолжает деградировать и распадаться», — сказал сенатор.

Он назвал возможное лишение Венгрии права голова «вторым симптомом», за которым последуют еще «третий и четвертый», что решит судьбу сообщества.