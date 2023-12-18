Под председательством Владимира Колокольцева состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета

Сегодня в Москве под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета.Глава МВД России в своем вступительном слове констатировал, что работа по стратегическим направлениям антинаркотической политики государства ведется непрерывно: «В рамках принимаемых мер нам удается контролировать наркоситуацию в стране и одновременно наращивать эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков по основным показателям. В частности, удельный вес данной категории преступлений на протяжении многих лет остается приблизительно на одном и том же уровне – порядка девяти процентов. Растет раскрываемость таких деяний. Объемы изъятий запрещенных веществ увеличились на треть». Вместе с тем правоохранительная составляющая является лишь неотъемлемой частью широкого комплекса мер. Не менее важны приоритетные направления деятельности профилактического характера.Участники мероприятия рассмотрели вопросы, связанные с предупреждением вовлечения несовершеннолетних в немедицинское потребление и незаконный оборот наркотиков.Председатель ГАК отметил, что данная тематика обсуждается регулярно и принятые ранее решения позволили достигнуть определенных положительных результатов: «За последние пять лет более чем на 20 % снизилось количество подростков, совершивших наркопреступления. Мы продолжаем фиксировать тенденцию сокращения фактов вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков и в текущем году». Вместе с тем административная практика органов внутренних дел показывает, что уровень наркопотребления среди этой категории пока кардинально не меняется. Владимир Колокольцев подчеркнул: «В таких условиях важно оградить подростков от криминального влияния, активнее вовлекать ребят в общественно полезную деятельность, подключать к воспитательной работе социально ориентированные объединения».На сегодняшний день самым крупным из них является Российское движение детей и молодежи, так называемое «Движение первых». Созданное в июле прошлого года, оно призвано содействовать реализации молодежной политики на территории всей страны. Участники заседания обсудили возможности его ресурсного потенциала для формирования антинаркотического мировоззрения у подрастающего поколения. На мероприятии утвержден план заседаний Государственного антинаркотического комитета на 2024 год.