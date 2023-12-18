МЧС РФ сообщило о завершении работы по эвакуации россиян из сектора Газа

МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом рассказал глава ведомства Александр Куренков, слова которого приводит ТАСС.

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"В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан – еще 73 человека, в том числе 45 детей. Таким образом, российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека", – уточнил он.

Министр обратил внимание, что все заявки, которые поступили через министерство иностранных дел России, были выполнены. Куренков отметил, что решение о выводе из Египта оперативной группы МЧС принял Владимир Путин.

Ранее врачи провели осмотр 120 россиян, которые прибыли из Газы, у некоторых диагностировали заболевания, одну женщину положили в больницу. В Минздраве уточнили, что состояние одной госпитализированной женщины – гражданки Палестины – оценивается как удовлетворительное.