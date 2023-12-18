FT: ЕС собирается одобрить 12-й пакет санкций против России 18 декабря

Новые санкции Европейского союза в отношении России могут быть приняты в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Отмечается, что 26 стран Евросоюза уже подписали пакет новых антироссийских санкций, он может быть принят уже сегодня, 18 декабря.

«Теперь это формальность», — заявил один из дипломатов.