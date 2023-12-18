FT: ЕС собирается одобрить 12-й пакет санкций против России 18 декабря

Новые санкции Европейского союза в отношении России могут быть приняты в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

FT: ЕС собирается одобрить 12-й пакет санкций против России 18 декабря
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Отмечается, что 26 стран Евросоюза уже подписали пакет новых антироссийских санкций, он может быть принят уже сегодня, 18 декабря.

«Теперь это формальность», — заявил один из дипломатов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз из-за антироссийских санкций потерял почти $1,5 трлн.

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