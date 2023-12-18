«Ведомости»: в Госдуме выступили против запрета на аборты в частных клиниках

Думский комитет по охране здоровья, проанализировав позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественников, выступил против запрета на аборты в частных клиниках. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное комитетом спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Депутаты пришли к выводу о необходимости сохранения права выбора россиянином врача и медорганизации для искусственного прерывания беременности. Парламентарии выступили за продолжение развития механизма доабортного консультирования и усиление контроля за работой частных клиник.

В письме подчеркивается, что представители комитета разделяют позицию, что рассмотрение инициатив по ограничениям и запрету легальных абортов, в том числе в частных клиниках, требует «тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин».