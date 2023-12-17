«Единая Россия» вводит обязательные членские взносы

«По многочисленным просьбам регионов вводится обязательность уплаты членских взносов», — сказал он на съезде партии.

Региональные отделения сами будут определять размеры, сроки и порядок уплаты взносов, а также устанавливать льготы и регулировать другие детали, пишет «Парламентская газета».