«Единая Россия» вводит обязательные членские взносы

Партия «Единая Россия» вводит обязательные партийные взносы, они стали частью новых изменений в партийном уставе, сообщил секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Единая Россия» вводит обязательные членские взносы
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«По многочисленным просьбам регионов вводится обязательность уплаты членских взносов», — сказал он на съезде партии.

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Региональные отделения сами будут определять размеры, сроки и порядок уплаты взносов, а также устанавливать льготы и регулировать другие детали, пишет «Парламентская газета».

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