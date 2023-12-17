Избирательный штаб российского лидера Владимира Путина перед выборами 2024 года сформируют своевременно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в кулуарах XXI съезда партии «Единая Россия». Голосование на президентских выборах состоится в марте 2024 года, передает ТАСС.

Своевременно, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Накануне группа избирателей собралась в московском концертном зале «Зарядье» и единогласно поддержала самовыдвижение Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах. Таким образом предвыборная кампания российского лидера официально стартовала. После голосования певец SHAMAN исполнил гимн Российской Федерации.

Журналист Александар Коц ранее заявил, что одной из причин, по которой Путин должен снова стать президентом России, является человеческая справедливость. По словам корреспондента, глава государства бросил вызов увядающему миропорядку. Он отметил, что «президент Победы» может быть только один.