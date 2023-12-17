Медведев назвал президентские выборы главным событием России
Главным событием в политической жизни страны являются выборы президента. Страна выбирает лидера, чтобы сплотиться вокруг него и стать процветающей, сильной и независимой. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии, сообщает РИА Новости.
Съезд единороссов проходит в воскресенье 17 декабря.
В своей речи Медведев отметил, что приближается главное политическое событие — выборы президента.
По его словам, России нужен человек, способный брать ответственность за судьбы людей в самых сложных ситуациях. Это общенациональный лидер, пользующийся доверием десятков миллионов людей и способный сделать
государство сильным, процветающим, верным своим традициям и устремленным в будущее.
«Именно такой на века и должна быть наша с вами Родина», — заявил Медведев.
На съезде Медведев также отметил, что «Единая Россия» — партия большинства граждан и она должна доказывать свой патриотизм делом, а не словом.