Медведев назвал президентские выборы главным событием России

Главным событием в политической жизни страны являются выборы президента. Страна выбирает лидера, чтобы сплотиться вокруг него и стать процветающей, сильной и независимой. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии, сообщает РИА Новости.

Съезд единороссов проходит в воскресенье 17 декабря.

В своей речи Медведев отметил, что приближается главное политическое событие — выборы президента.

По его словам, России нужен человек, способный брать ответственность за судьбы людей в самых сложных ситуациях. Это общенациональный лидер, пользующийся доверием десятков миллионов людей и способный сделать

государство сильным, процветающим, верным своим традициям и устремленным в будущее.

«Именно такой на века и должна быть наша с вами Родина», — заявил Медведев.