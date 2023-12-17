Медведев: съезд «Единой России» единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах
Съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал самовыдвижение действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента в 2024 году, рассказал председатель партии Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.
XXI съезд проходит на площадке Международной выставки и форума «Россия» на ВДНХ.
«Принято единогласно», — подчеркнул Медведев.
Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за последовательную поддержку, назвал ее важной.
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