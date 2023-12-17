Медведев: съезд «Единой России» единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал самовыдвижение действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента в 2024 году, рассказал председатель партии Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

XXI съезд проходит на площадке Международной выставки и форума «Россия» на ВДНХ.

Путин: Россия или будет суверенной, или ее не будет вообще

«Принято единогласно», — подчеркнул Медведев.

Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за последовательную поддержку, назвал ее важной.

Политика
Видео
Владимир Путин
Дмитрий Медведев
ВДНХ
Единая Россия
Горячая новость
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости