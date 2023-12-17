Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на XXI съезде партии «Единая Россия» сделал ряд заявлений по внутренней и международной повестке, пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что РФ будет все решения принимать только сама, «без чужих подсказок из-за рубежа».

Путин подчеркнул, что держава не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу».

Российское государство «будет суверенным, а, значит, подлинно народным», констатировал российский лидер.

«Россия будет или суверенной или ее вообще не будет», — резюмировал Путин.