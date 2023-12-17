Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу»

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на XXI съезде партии «Единая Россия» сделал ряд заявлений по внутренней и международной повестке, пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что РФ будет все решения принимать только сама, «без чужих подсказок из-за рубежа».

Путин подчеркнул, что держава не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу».

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Российское государство «будет суверенным, а, значит, подлинно народным», констатировал российский лидер.

«Россия будет или суверенной или ее вообще не будет», — резюмировал Путин.

Ранее глава государства поблагодарил партию «Единая Россия» за постоянную поддержку.

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